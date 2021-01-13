Правительство подняло цены на еще один противоопухолевый препарат

ФАС согласовала повышение цен на инъекционные формы противоопухолевого препарата с МНН дакарбазин производства Medac GmbH и «Верофарм». В декабре 2020 года Росздравнадзор выявил риски возникновения дефектуры этого лекарства.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала повышение цен на лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения дакарбазина производства Medac GmbH в дозировке 200 мг и 500 мг и производства «Верофарм» в дозировке 100 мг и 200 мг.

Как сообщал «ФВ», в декабре 2020 года Росздравнадзор направил производителям препарата запрос о поставках дакарбазина, сославшись на постановление правительства № 1771, которое позволяет увеличить отпускную цену, если она стала причиной дефицита препарата или есть риск дефектуры. Через несколько дней ведомство пришло к выводу, что риск возникновения дефицита дакарбазина действительно есть. Об этом говорится в заключении Росздравнадзора № 02-72576/20 от 08.12.2020.

ФАС провела экономический анализ представленных расчетов, согласно которому подтверждена необходимость перерегистрации цен, при этом цены для России остаются минимальными по сравнению с референтными странами.

Стоимость дакарбазина производства Medac GmbH в дозировке 200 мг (фасовка по 10 флаконов) выросла почти 4 раза с 1 618,87 до 6 275,59 руб. за упаковку. На препарат в дозировке 500 мг (фасовка по 1 флакону) цена выросла в два раза с 701,44 до 1 461,05 руб. за упаковку.

Отечественный дакарбазин «Верофарма» в дозировке 100 мг (фасовка по 1 флакону) увеличился в стоимости на 72% с 184,43 до 317 руб., в дозировке 200 мг (фасовка по 1 флакону) – на 35% с 277,4 до 375 руб.

Ранее ФАС повысила цены на ряд другие лекарств: винкристин, этопозид, ломустин, азатиоприн, пеницилламин. Часть этих лекарств попала в список 26 дефицитных онкологических препаратов, о котором благотворительные фонды рассказали правительству. Во многом благодаря этому принято постановление №1771 от 30.10.2020, согласно которому цену можно повысить, если она стала причиной дефицита препарата или риска его дефектуры. Дакарбазин в список 26 препаратов не вошел.

Елена Калиновская

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