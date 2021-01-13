Moderna использует разработки препаратов против COVID-19 для вакцины против ВИЧ

Американская Moderna сообщила о том, что будет использовать технологию мРНК в разработке двух вакцин против ВИЧ, которые начнут испытываться в 2021 году. Кроме того, Moderna представит три новые вакцины против гриппа и вируса Нипах, который не поддается лечению.

Американская фармацевтическая компания Moderna сообщила, что будет применять технологию мРНК в разработке вакцин от различных болезней после того, как ее вакцина от COVID-19 оказалась успешной и была одобрена в ряде стран. В число таких препаратов войдут две вакцины от ВИЧ, три вакцины против гриппа и вакцина против вируса Нипах который может вызывать тяжелые респираторные и неврологические осложнения и не поддается лечению, кроме интенсивной поддерживающей терапии, указано в заявлении компании.

Всего в портфель Moderna входят 24 отдельные вакцины для пяти терапевтических областей, 13 из которых находятся на какой-либо стадии клинической разработки.

«Мы показали, что наша вакцина на основе мРНК может бороться COVID-19, что побудило нас инициировать более амбициозные программы развития в области наших профилактических вакцин», – заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

В рамках сотрудничества с Международной инициативой по созданию вакцины против СПИДа и Фондом Билла и Мелинды Гейтс препарат компании мРНК-1644 будет направлен ​​на использование «нового подхода» к выявлению нейтрализующих ВИЧ антител.

Первая фаза исследования будет направлена ​​на выявление и использование нескольких антигенов для таргетирования генеративных линий и иммунофокусирование. Вторая вакцина, мРНК-1574, созданная в сотрудничестве с NIH (Национальные институты здравоохранения США), будет использовать аналогичный подход с множеством нативных тримерных антигенов.

Также портфель Moderna включает в себя как профилактические вакцины против цитомегаловируса и вируса Эпштейна-Барр, респираторных заболеваний, таких как вирус Зика и грипп, и «исследовательские» подходы в онкологических и регенеративных терапевтических терапиях, таких как VEGF-A.

В начале января стало известно, что Еврокомиссия одобрила вакцину Moderna для использования в странах ЕС. Это вторая вакцина от коронавируса, одобренная в Евросоюзе, после препарата от Pfizer и BioNtech.

Николай Соколов

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