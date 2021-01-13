Доходы заведующих аптеками в 30 городах России отличаются в 3–4 раза

Работники аптек вошли в число лидеров на российском рынке труда по темпам роста зарплат в 2020 году. Средние рыночные зарплатные предложения для заведующих аптеками за год выросли на 11–13%, а для провизоров-технологов – на 16%.

Существенный прирост доходов фармспециалистов эксперты связывают с увеличением нагрузки на аптечные сети в период пандемии и ростом спроса на персонал. Наиболее высокие зарплаты работодатели готовы предложить кандидатам с опытом управления аптекой от 3 лет и навыками руководства несколькими аптеками, свидетельствуют данные обзора портала SuperJob, с которым ознакомился «ФВ».

Зарплатный максимум заведующих аптеками в Москве составил 180 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 160 тыс., во Владивостоке – 125 тыс. руб. Эти города лидируют как по уровню максимальных, так и средних зарплат: 90 тыс., 80 тыс. и 70 тыс. руб. соответственно. Самый низкий средний доход у руководителя аптечной организации в Астрахани – 43 тыс. руб.

Фото: Екатерина Погонцева

Наталья Маскина

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