Sanofi приобрела разработчика иммунотерапевтических препаратов Kymab за 1,4 млрд долларов

Французская фармацевтическая компания Sanofi приобрела британскую Kymab, которая занимается разработкой моноклональных антител. Сумма сделки составит 1,4 млрд долл., из которых 1,1 млрд Sanofi выплатит авансом.

Французская Sanofi приобретает британскую компанию Kymab за 1,45 млрд долл., по условиям сделки она получит доступ к ряду экспериментальных препаратов от воспалительных заболеваний и рака. В частности, Sanofi получит права на KY1005,человеческое моноклональное антитело с новым механизмом действия и потенциалом для лечения различных заболеваний, говорится в заявлении компании. По условиям сделки Sanofi выплатит 1,1 млрд долл. авансом и до 350 млн долл. при достижении определенных этапов.

«Приобретение Kymab добавляет KY1005 к нашему портфелю, это потенциально первоклассное средство для лечения ряда иммунных и воспалительных заболеваний. Его новый механизм действия может обеспечить лечение пациентов, которые демонстрируют неоптимальный ответ на доступные методы лечения. В ходе нашей постоянной работы по ослаблению иммунологических заболеваний мы понимаем, насколько важно подобрать правильное лечение для каждого пациента. Мы надеемся на быстрое развитие этой исследовательской медицины», – заявил главный исполнительный директор Sanofi Пол Хадсон.

В 2020 году в Kymab заявили, что KY1005 достиг обеих основных конечных точек в исследовании второй фазы на пациентах с умеренным и тяжелым атопическим дерматитом. KY1005 продемонстрировал устойчивый эффект по сравнению с плацебо по различным основным конечным точкам, в том числе по индексу площади и тяжести экземы (EASI) и дополнительным объективным клиническим показателям.

Sanofi также заявила, что это приобретение предоставляет ей доступ к исследовательским возможностям через платформу Kymab под названием IntelliSelect, которая содержит все разнообразие человеческих антител. Наличие доступа к такой платформе обеспечивает наивысшую вероятность быстрого и эффективного поиска кандидатов в лекарственные препараты с лучшими в своем классе характеристиками, говорится в сообщении компании.

В ноябре 2020 года Sanofi приобрела Kiadis Pharma, которая специализируется на клеточной иммунотерапии рака, и ее иммуноонкологические активы примерно за 359 млн долл. Также в 2020 году Sanofi приобрела Principia Biopharma за 3,68 млрд долл., а в 2019 году – компанию Synthorx за 2,5 млрд долл.

В декабре прошлого года разработчики вакцины «Спутник V» предложили Sanofi и GlaxoSmithKline поделиться технологиями и помочь в разработке их препарата. Ранее европейские производители сообщили о провале испытаний своей вакцины на пожилых людях и отложили сроки ее разработки до 2021 года.

Николай Соколов

pharmvestnik