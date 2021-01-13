ФАС оштрафовала производителя «Энтеросгеля» за рекомендации по лечению коронавируса

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компанию «Фармасил» на 200 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата «Энтеросгель», сообщает регулятор.

В рекламном ролике сообщалось, что препарат облегчает протекание коронавирусной инфекции. Однако в инструкции по применению препарата «Энтеросгель» соответствующая информация отсутствует, а значит, реклама нарушает законодательство.

Согласно ч. 6 ст. 24 ФЗ «О рекламе» сообщение в рекламе о свойствах и характеристиках, в том числе о способах применения и использования, лекарственных препаратов и медицинских изделий допускается только в пределах показаний, содержащихся в утвержденных в установленном порядке инструкциях по применению и использованию объектов рекламирования.

gxpnews.net