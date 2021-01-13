Создатель мРНК-вакцины от COVID-19 CureVac привлек к сотрудничеству Bayer

Немецкая биофармацевтическая компания CureVac объявила о подписании договора о сотрудничестве концерном Bayer для ускорения вывода на рынок мРНК-вакцины против COVID-19, сообщает Fierce Pharma.

Bayer окажет разработчику вакцины под названием CVnCoV поддержку и сервисные услуги при проведении третьей фазы клинических испытаний, при регистрации препарата и его производстве, а также при продвижении в Евросоюзе и на рынках за пределами ЕС.

В случае сертификации препарата обладателем регистрационного удостоверения в ЕС останется CureVac, но Bayer получит право регистрировать вакцину в остальных странах под своим брендом.

Количество доз, которые CureVac и Bayer планируют выпустить, превосходит 1,3 млрд, запланированных их конкурентами — Pfizer и BioNTech — на 2021 год.

gxpnews.net