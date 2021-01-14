Путин поручил приступить к массовой вакцинации россиян от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и «выстроить соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», сообщает пресс-служба Кремля. По словам Путина, промышленность перевыполнила план по выпуску вакцины.

«Мы уже перешли к масштабной вакцинации. На прошлой неделе мне Михаил Владимирович [Мишустин] докладывал, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации», – сказал сегодня глава государства на совещании с членами правительства.

С ростом объемов производства вакцины, еженедельно увеличиваются объемы их поставок в регионы, а также расширяются и категории граждан, проходящих вакцинацию, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В конце декабря по итогам клинических испытаний было разрешено применение вакцины у лиц старше 60 лет и уже сегодня мы отмечаем высокий запрос на вакцинацию с их стороны. Именно гражданам старше 60 лет, а также пациентам, страдающим сахарным диабетом и ожирением особенно важно пройти вакцинацию, в связи с более высоким риском тяжелого течения COVID-19. Нашими специалистами разработаны стандартные операционные процедуры, регламентирующие все этапы доставки и применения вакцин, исполнение которых гарантирует максимальную эффективность вакцинации», — сказал Мурашко. Он отметил, что для подготовки к массовой вакцинации регионам поручено увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в начале декабря.

21 декабря на совещании о масштабировании производства и внедрения отечественных вакцин против COVID-19 заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что России нужно более 45 млн доз вакцины от коронавируса на первые шесть месяцев 2021 года. По его словам, в 2021 году в России запустят «горячую линию» по вопросам логистики вакцин.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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