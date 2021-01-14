Минздрав запросил у регионов потребность в препаратах для лечения СМА

Регионы должны до 15 января представить заявки на поставку препаратов «Спинраза» и «Эврисди». Оба препарата зарегистрированы в России недавно, первый — в августе 2019 года, второй — в ноябре прошлого года.

Министерство здравоохранения попросило регионы представить заявки на централизованную поставку лекарственных препаратов нусинерсен и рисдиплам, которые применяют для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Соответствующее письмо, с которым ознакомился «ФВ», министерство направило главам регионов.

Как указано в письме, заявку необходимо подать до 15 января. В нее нужно включить детей, проживающих в регионе на 1 января 2021 года, которые имеют генетическое подтверждение диагноза СМА и нуждаются в патогенетической терапии. В письме уточняется, что поставки нусинерсена запланированы на февраль, а рисдиплама — на июнь 2021 года.

Минздрав также попросил регионы незамедлительно информировать ведомство об изменении численности детей со СМА. «ФВ» направил запрос в Минздрав.

Препарат нусинерсен производит компания Biogen под торговым наименованием «Спинраза». Он был зарегистрирован в России в августе 2019 года сроком на пять лет. ФАС согласовала 31 декабря 2020 года предельную отпускную цену для нусинерсена – в размере 5 138 690,78 руб. за упаковку. С 2021 года он входит в Перечень ЖНВЛП.

Рисдиплам выпускает компания Roche под брендом «Эврисди». Он получил регистрацию в ноябре 2020 года.

Спинальная мышечная атрофия вошла в проект списка заболеваний, лечение которых планируется обеспечить за счет средств фонда поддержки детей с редкими заболеваниями. В списке указано, что для больных СМА могут закупаться нусинерсен, рисдиплам и онасемноген абепарвовек. Также говорится, что в год необходимо 23 млрд руб. для обеспечения 890 больных СМА детей.

Маргарита Грошева

pharmvestnik