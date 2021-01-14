Sanofi откроет производство фармингредиентов для снижения зависимости от Индии и Китая

Sanofi создает собственный бизнес по производству активных фармацевтических ингредиентов в Европе. Это делается для того, чтобы снизить зависимость от поставок лекарственных компонентов из Индии и Китая.

Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила о создании бизнеса по производству фармацевтических ингредиентов, который будет называться EUROAPI. Sanofi заявила на своем сайте, что примет решение о листинге компании к следующему году.

Компания сообщает, что бизнес должен обеспечивать биологически активные компоненты для лекарств и будет базироваться на шести производственных площадках в Италии, Германии, Великобритании, Франции и Венгрии.

Генеральным директором компании EUROAPI станет Карл Роттьер, бывший генеральный директор голландской компании Centrient Pharmaceuticals, сообщается на сайте Sanofi.

EUROAPI будет обладать значительными конкурентными преимуществами, включая широкий портфель из 200 API (активных фармацевтических ингредиентов) с массовыми и нишевыми продуктами, высокими стандартами качества и промышленными средствами, конкурентоспособными ценами и технологиями по всей Европе, отмечает Sanofi. Бизнес также будет использовать обширную коммерческую сеть, охватывающую более 80 стран.

Фармацевтический сектор Европы в значительной степени зависит от сырья и активных ингредиентов из Азии, добавляет Reuters. Он закупает продукцию у компаний, расположенных в основном в Китае и Индии, что порождает зависимость, которая была выявлена в ходе некоторых перебоев в поставках из-за пандемии COVID-19.

В январе также стало известно, что Sanofi приобрела разработчика иммунотерапевтических препаратов Kymab. Сумма сделки составит 1,4 млрд долл., из которых 1,1 млрд Sanofi выплатит авансом.

Николай Соколов

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