Правительство разрешило закупать импортные маски Администрации Президента и силовикам

Правительство вывело из-под запрета на покупку импортных медицинских масок силовые ведомства и Администрацию Президента. При этом 23 декабря постановлением кабмина введен полный запрет госзакупок импортных медицинских масок до конца 2021 года.

Правительство России частично сняло запрет допуска к госзакупкам импортных товаров и разрешило Администрации Президента РФ, ФСБ России, ФСО России и МВД России закупать для своих нужд медицинские маски, которые произведены за пределами РФ и ЕАЭС, пишет «Гарант».

Соответствующие поправки в постановление № 616 от 30.04.2020 внесены постановлением № 2407 от 31.12.2020.

В частности, смягчение касается позиций:

Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок);

Средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок).

При этом 23 декабря правительство постановлением № 2242 запретило госзакупки импортных медицинских масок, произведенных за пределами стран ЕАЭС, до 31 декабря 2021 года.

Запретить импортировать медицинские маски в рамках госзаказа Минпромторг предложил в ноябре 2020 года. Как говорилось в пояснительной записке, ‎объем производства масок в России с начала марта 2020 года вырос в 20 раз и составляет около 21 млн штук в сутки при расчетной потребности госучреждений в 10,8 млн в сутки. Общая сумма остатков на складах составляет около 141 млн штук, а некоторые предприятия вынуждены прекратить производство в связи с отсутствием спроса. При этом в Россию продолжает поступать огромное количество медицинских масок из-за рубежа, в первую очередь из стран Юго-Восточной Азии.

Елена Сидорова

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