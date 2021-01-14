В ЦРПТ пояснили инициативу по упрощенному движению маркированных лекарств

Минпромторг предложил продлить упрощенное движение маркированных лекарств, выпущенных в оборот до 1 февраля 2021 года. Оно направлено на то, чтобы препараты, поступившие в оборот до этого срока (то есть в рамках действия правила «15 минут»), после этого срока могли двигаться по товаропроводящей цепочки по этому же уведомительному режиму.

Оператор проекта по маркировке – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) представил соответствующее предложение, чтобы «сделать переход к строгой прослеживаемости более плавным, так как введенные в оборот до 1 февраля серии могут находиться на разных стадиях движения по цепочке». Как отметили в пресс-службе ЦРПТ, эта инициатива обсуждалась с регуляторами и участниками рынка и направлена на то, чтобы «избежать сложностей с движением товара, который оформлялся в уведомительном режиме».

В ЦРПТ напомнили, что упрощенные механизмы приемки товара, работы в системе маркировки лекарств сохранятся до 1 июля 2021 года. «Участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов и могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами, – уточнили в ЦРПТ. – При ввозе лекарств в Россию импортеры могут не ждать подтверждения ввоза от держателей или владельцев регистрационного удостоверения». Таким образом, участники, не дожидаясь от поставщиков подтверждения приемки, могут оприходовать лекарства и «двигать» по цепи, продавать их, используя схемы 702 и 703, независимо от ошибок, допущенных их поставщиками.

Несмотря на то, что до окончания упрощенного режима осталось шесть месяцев, оператор отмечает, что уже сейчас с прерыванием цепочки полной прослеживаемости проводятся только 8% операций в аптечном сегменте и менее 1% – в медорганизациях. Это означает, что «отрасль повысила качество работы в системе маркировки и безболезненно перейдет на полноценный формат работы после выхода из упрощенного режима».

Источник: ЦРПТ

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