Bayer грозит потеря доходов из-за истечения сроков действия патентов на популярные препараты

Патенты на два самых популярных лекарственных средства Bayer скоро истекают, что может привести к значительному разрыву в доходах компании. По словам руководителя фармподразделения компании, спад по доходам не смогут покрыть даже новые перспективные препараты компании.

Патенты на самые продаваемые препараты немецкой фармацевтической компании Bayer, антикоагулянт Xarelto и лекарство для лечения глаз Eylea, скоро истекают, что приведет к серьезному падению доходов. Об этом сообщил глава фармацевтического отделения Bayer Стефан Ольрих. По его словам, ситуацию не смогут исправить даже новые перспективные препараты, которые Bayer намерен выпустить на рынок в ближайшее время, передает The Financial Times.

Ольрих отмечает, что компания намерена выпустить до трех новых препаратов с годовым потенциалом продаж в 1 млрд евро. При этом Xarelto и Eylea в совокупности приносят Bayer более 6 млрд евро в год, что составляет более трети фармацевтического дохода компании.

«Ни одна компания в мире… не сможет восполнить такой пробел сразу же», – передает FT слова Ольриха. Он добавляет, что компенсировать падение доходов «математически невозможно».

Bayer до сих пор борется с последствиями приобретения биотехнологической корпорации Monsanto в 2016 году, отмечает FT. Компания столкнулась с множеством судебных исков из-за потенциально канцерогенных эффектов гербицидного препарата Roundup, который принадлежал Monsanto.

Кроме того, за последние два года Bayer вложила значительные средства в клеточную и генную терапию, потратив до 5 млрд евро на приобретения и партнерские соглашения. «Мы стремимся выпускать не менее трех новых клинических субстанций в год», – заявил Ольрих, добавив, что циклы исследований и разработок и процессы утверждения в этой области обычно короче, чем в традиционном фармацевтическом бизнесе.

По его словам, скорее всего, эти инвестиции продемонстрируют финансовую отдачу только в середины 2020-х годов. Однако в среднесрочной перспективе их влияние может оказаться значительным, поскольку Bayer работает над семью многообещающими продуктами клеточной и генной терапии, находящимися в стадии клинической разработки.

В декабре Bayer и компания Atara Biotherapeutics договорились о совместной разработке противоопухолевых CAR-Т-клеточных терапий ATA3271и ATA2271, направленных на лечение солидных опухолей. Соглашение также было заключено в рамках стратегии Bayer по развитию генных и клеточных терапий.

Николай Соколов

pharmvestnik