Китайская вакцина показала в Бразилии самую низкую эффективность в мире

Вакцина от COVID-19 китайской компании SinoVac продемонстрировала эффективность в 50,4% в ходе исследований в Бразилии. Результаты публикуются уже во второй раз. Ранее сообщалось об эффективности китайской вакцины в 78% случаев, однако, как оказалось, исследователи не включили данные об очень легких случаях заболевания.

Вакцина от COVID-19 CoronaVac, разработанная китайской биотехнологической компанией Sinovac Biotech, оказалась эффективна всего на 50,4% в ходе клинического испытания, проведенного в Бразилии. Этого едва ли достаточно для получения одобрения от регулирующих органов, сообщает The Wall Street Journal. Федеральное правительство Бразилии, наиболее пострадавшей от коронавируса, планировало вскоре начать вакцинацию населения.

Биомедицинский исследовательский центр Бутантан, где проходит тестирование вакцины, неоднократно критиковался учеными и даже самим президентом Бразилии за неполную публикацию данных испытаний. Уже три раза данный институт откладывал обнародование результатов исследований. Это грозит подрывом доверия в Бразилии к китайской вакцине.

На прошлой неделе были оглашены данные испытаний, показавшие эффективность вакцины Sinovac на уровне 78% от «легких, средних и тяжелых случаев заболевания COVID-19». Позднее исследователи заявили, что речь идет о «клинической эффективности», пишет Bloomberg.

При этом не было ничего сказано о способности вакцины вызывать иммунитет к коронавирусу у людей, которым не требуется медицинская помощь, т.е. у которых наблюдается «очень легкий случай заболевания». Главврач Бутантана, заведующий клиническими исследованиями, Рикардо Паласиос отметил, что после включения данных о них, эффективность вакцины составила 50,4%.

Паласиос и бразильские чиновники подчеркнули и положительный момент: ни один из добровольцев, привитых CoronaVac, не был госпитализирован с симптомами COVID-19. Из 13 тыс. добровольцев 252 заразились коронавирусом: 167 инфицированных в группе плацебо и 85 – в группе участников испытания, получивших реальную вакцину.

По словам экспертов в области общественного здравоохранения, стране потребуется больше времени для остановки пандемии с помощью вакцины, столь слабо защищающей от заболевания.

Бразилия стала первой страной, закончившей завершающий этап испытаний CoronaVac. Параллельно китайская вакцина тестируется в Турции, где исследователи заявили в прошлом месяце об эффективности CoronaVac в 91,25% случаев, основываясь на результатах промежуточного испытания, и Индонезии, выдавшей 11 января разрешение на экстренное применение CoronaVac на основе данных промежуточного исследования, показывающего 65%-ную эффективность вакцины.

Таким образом, вакцина, разработанная Sinovac, имеет три результата испытаний, сильно отличающихся друг от друга. Подобная путаница и отсутствие транспарентности лишь внушает скептицизм в отношении китайских вакцин.

Владимир Заболотских

pharmvestnik