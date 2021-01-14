Росстат сообщил о росте цен на лекарства в России на 10% за год

Рост цен на лекарства в декабре 2020 года составил 0,67%, а за год – 9,76%, сообщает Росстат. В целом индекс инфляции в России в декабре составил 0,8%.
В России цены на лекарства в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,67%, за год этот показатель составил 9,76% (к декабрю 2019 года), сообщает Росстат.
Среди медицинских товаров и медикаментов значительно подорожали:
- термометры медицинские ртутные – на 4,2%;
- термометры медицинские электронные – на 3,2%;
- «Линекс» – на 2,6%;
- ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 2,3%;
- «Троксерутин» – на 1,4%;
- «Лоратадин» – на 1,3%;
- «Настойка пустырника», «Индапамид» – на 1,2%;
- аппараты для измерения артериального давления электронные, поливитамины без минералов отечественные, метамизол натрия (анальгин отечественный), «Корвалол» – на 1,1%;
- «Аллохол» – на 1,0%;
- «Супрастин» – на 0,9%;
- амброксол, ксилометазолин («Галазолин»), кетопрофен, гепарин натрия, «Алмагель», амоксициллин, «Валокордин», поливитамины с макро- и микроэлементами – на 0,7%.
В целом в декабре по сравнению с ноябрем индекс потребительских цен составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2019 года – 104,9%.
Елена Сидорова
pharmvestnik