Росстат сообщил о росте цен на лекарства в России на 10% за год

Рост цен на лекарства в декабре 2020 года составил 0,67%, а за год – 9,76%, сообщает Росстат. В целом индекс инфляции в России в декабре составил 0,8%.

В России цены на лекарства в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,67%, за год этот показатель составил 9,76% (к декабрю 2019 года), сообщает Росстат.

Среди медицинских товаров и медикаментов значительно подорожали:

термометры медицинские ртутные – на 4,2%;

термометры медицинские электронные – на 3,2%;

«Линекс» – на 2,6%;

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 2,3%;

«Троксерутин» – на 1,4%;

«Лоратадин» – на 1,3%;

«Настойка пустырника», «Индапамид» – на 1,2%;

аппараты для измерения артериального давления электронные, поливитамины без минералов отечественные, метамизол натрия (анальгин отечественный), «Корвалол» – на 1,1%;

«Аллохол» – на 1,0%;

«Супрастин» – на 0,9%;

амброксол, ксилометазолин («Галазолин»), кетопрофен, гепарин натрия, «Алмагель», амоксициллин, «Валокордин», поливитамины с макро- и микроэлементами – на 0,7%.

В целом в декабре по сравнению с ноябрем индекс потребительских цен составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2019 года – 104,9%.

Елена Сидорова

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