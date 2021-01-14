РФПИ сообщил о первом этапе получения разрешения на применение «Спутника V» в ЕС

На 19 января намечена научная консультация в рамках получения разрешения на экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе. Процесс регистрации российской вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств был запущен в конце октября. Накануне в ЕК сообщили, что производитель российской вакцины от COVID-19 не запрашивал сертификацию своего препарата в ЕС.

Заявку на получение разрешения на экстренное применение (EUА, emergency use authorization) вакцины «Спутник V» в Евросоюзе РФПИ подал 22 декабря, а на 19 января намечен первый этап получения разрешения (научная консультация) по этому вопросу. Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Процесс регистрации российской вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) был, по словам Дмитриева, запущен в конце октября. Пока ЕМА зарегистрировала лишь две вакцины – совместного производства Pfizer и BioNTech, а также Moderna.

Глава РФПИ сообщил, что российская вакцина зарегистрирована в семи странах, в ближайшее время ожидается регистрация в еще порядка 10 государствах. Он добавил, что фонд ведет переговоры о возможности производства «Спутник V» в Германии.

Вчера, 12 января, официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер сообщил, что производитель российской вакцины от COVID-19 не запрашивал сертификацию своего препарата в ЕС. Тем не менее в ЕК отметили, что европейский медицинский регулятор поддерживает контакты с российской компанией.

Елена Сидорова

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