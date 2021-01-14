Pfizer рассмотрит возможность регистрации вакцины от COVID-19 в России

Вакцина Pfizer и BioNTech против COVID-19 может быть зарегистрирована в России, такую возможность рассматривает компания-производитель.

Pfizer рассматривает возможность регистрации вакцины от COVID-19 в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании 12 января.

«Мы продолжаем сотрудничать с международными организациями и правительствами стран по всему миру, которые будут распределять вакцину-кандидата, чтобы предоставить доступ к ней наиболее нуждающимся категориям населения в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения в кратчайшие сроки после получения регуляторных разрешений или одобрений в этих странах. Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации», — сообщили в Pfizer.

Ранее стало известно, что у вакцины Pfizer и BioNTech мало шансов выйти на российский рынок в текущем году. На данный момент все поставки препарата распределяются в рамках заключенных государственных соглашений, приводит позицию компании «Интерфакс». По информации агентства, Pfizer не обращалась за регистрацией вакцины от COVID-19 на территории РФ, а на государственном уровне закупки препарата не планируются.

Первой продукт Pfizer и BioNTech зарегистрировала Великобритания, с 8 декабря в стране началась массовая вакцинация. «ФВ» сообщал, что всего английские власти заказали 40 млн доз препарата, этого хватит для того, чтобы привить 20 млн человек, то есть около 30% населения. Вакцина также получила разрешение канадского минздрава, страна закупила у компаний 76 млн доз препарата. В США нью-йоркская больничная сеть Northwell Health начала вакцинацию вне клинических исследований, дистрибуция первых 2,9 млн доз стартовала 13 декабря. В ЕС препарат Pfizer получил условную регистрацию только в конце декабря.

Великобритания и США уже сообщили о зарегистрированных побочных эффектах и аллергической реакции у привитых пациентов. У медработницы на Аляске анафилактическая реакция проявилась уже через 10 минут после вакцинации, ее госпитализировали с учащенным сердцебиением, одышкой, кожной сыпью и покраснением.

11 января компания Pfizer заявила о действенности вакцины против мутаций новых штаммов COVID-19. Согласно результатам совместного с учеными медицинского отделения Техасского университета исследования, препарат эффективен против более заразной мутации вируса. Мутация N501Y спайкового белка впервые обнаружили в Великобритании и ЮАР. «ФВ» сообщал, что в России уже диагностировано инфицирование новым штаммом.

Илья Калашников

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