Gilead и Vir договорились разработать комбинированное лечение гепатита B

Американские биофармацевтические компании Gilead Sciences и Vir Biotechnology заключили соглашение о сотрудничестве для разработки способов функционального лечения хронического вируса гепатита B. Существующие препараты способны подавлять репликацию вируса гепатита В, но не полностью освободить от него организм. Компании планируют провести совместное исследование своих разработок – selgantolimod от Gilead и VIR-2218 от Vir. Американские биофармацевтические компании Gilead Sciences и Vir Biotechnology заключили соглашение о сотрудничестве для разработки способов функционального лечения хронического вируса гепатита B. Существующие препараты способны подавлять репликацию вируса гепатита В, но не полностью освободить от него организм. Компании планируют провести совместное исследование своих разработок – selgantolimod от Gilead и VIR-2218 от Vir.

Компании планируют начать вторую фазу клинических исследований, оценивающих эффективность комбинированной терапии как для людей c данным заболеванием, уже прошедших курс лечения, так и не лечившихся. В этом многопрофильном исследовании будет оцениваться комбинированная терапия selgantolimod, исследуемого агониста TLR–8 компании Gilead, VIR-2218 на основе малой интерферирующей РНК (миРНК) от Vir, а также неназванного антагониста PD-1. Участники испытания, ранее получавшие лечение гепатита B, также cмогут получить препарат Gilead Вемлиди (тенофовир алафенамид).

Вемлиди, который был зарегистрирован в России в июле 2019 года, является улучшенной версией предыдущего хита компании – Виреада (тенофовира диизопроксил фумарат). Компания утратила исключительные права на тенофовир диизопроксил в 2017 году, права на препарат Вемлиди действуют до 2022 года.

Ни selgantolimod, ни VIR-2218 в России не испытываются. В мире оба препарата находятся в стадии испытаний и пока нигде не одобрены регуляторами. Права на каждый из препаратов сохраняются за производителями. Дальнейшую стратегию исследований Gilead и Vir обсудят после второй фазы КИ.

Гепатитом В болеют более 290 млн человек по всему миру, при отсутствии терапии он провоцирует возникновение рака печени. Каждый год, по оценкам, более 800 тысяч человек умирают от связанных с гепатитом В заболеваний печени. Притом что противовирусные методы лечения приводят к устойчивому подавлению вируса гепатита В, они редко полностью очищают вирус, и поэтому людям с гепатитом требуется пожизненная терапия.

Vir Biotechnology – американский разработчик препаратов против инфекционных заболеваний. Компания сосредоточена на поиске способов лечения COVID-19, вирусов гепатита В, гриппа, ВИЧ и туберкулеза. Выручка компании за 2019 год составила $8,1 млн, чистый убыток – $63,8 млн.

Gilead Sciences – фармацевтическая компания США, которая специализируется на разработке средств терапии инфекционных и онкологических заболеваний. Основную выручку компании приносит АРВ-портфель оригинальных препаратов. Выручка за 2019 год составила $22,45 млрд, чистая прибыль – $5,39 млрд.