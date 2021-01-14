Gilead и Vir договорились разработать комбинированное лечение гепатита B

Компании планируют начать вторую фазу клинических исследований, оценивающих эффективность комбинированной терапии как для людей c данным заболеванием, уже прошедших курс лечения, так и не лечившихся. В этом многопрофильном исследовании будет оцениваться комбинированная терапия selgantolimod, исследуемого агониста TLR–8 компании Gilead, VIR-2218 на основе малой интерферирующей РНК (миРНК) от Vir, а также неназванного антагониста PD-1. Участники испытания, ранее получавшие лечение гепатита B, также cмогут получить препарат Gilead Вемлиди (тенофовир алафенамид).
Вемлиди, который был зарегистрирован в России в июле 2019 года, является улучшенной версией предыдущего хита компании – Виреада (тенофовира диизопроксил фумарат). Компания утратила исключительные права на тенофовир диизопроксил в 2017 году, права на препарат Вемлиди действуют до 2022 года.
Ни selgantolimod, ни VIR-2218 в России не испытываются. В мире оба препарата находятся в стадии испытаний и пока нигде не одобрены регуляторами. Права на каждый из препаратов сохраняются за производителями. Дальнейшую стратегию исследований Gilead и Vir обсудят после второй фазы КИ.
Гепатитом В болеют более 290 млн человек по всему миру, при отсутствии терапии он провоцирует возникновение рака печени. Каждый год, по оценкам, более 800 тысяч человек умирают от связанных с гепатитом В заболеваний печени. Притом что противовирусные методы лечения приводят к устойчивому подавлению вируса гепатита В, они редко полностью очищают вирус, и поэтому людям с гепатитом требуется пожизненная терапия.
Vir Biotechnology – американский разработчик препаратов против инфекционных заболеваний. Компания сосредоточена на поиске способов лечения COVID-19, вирусов гепатита В, гриппа, ВИЧ и туберкулеза. Выручка компании за 2019 год составила $8,1 млн, чистый убыток – $63,8 млн.
Gilead Sciences – фармацевтическая компания США, которая специализируется на разработке средств терапии инфекционных и онкологических заболеваний. Основную выручку компании приносит АРВ-портфель оригинальных препаратов. Выручка за 2019 год составила $22,45 млрд, чистая прибыль – $5,39 млрд.
Фото: gipermed.ru