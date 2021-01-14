В Красноярской краевой больнице проходят обыски по делу о хищениях медоборудования на 113 млн рублей

В Красноярской краевой клинической больнице и управляющей строительной компании «Сибиряк» проходят обыски по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Дело возбудили в отношении Сергея Вакуленко, руководителя субподрядных организаций, занимавшихся поставками медицинского оборудования в больницу на общую сумму 113 млн рублей.

«Сегодня было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по подозрению в хищениях при поставках медицинского оборудования в рамках реконструкции краевой больницы. Объем похищенных средств составляет около 113 млн рублей», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, в 2018 году Управление капитального строительства заключило контракт со строительной компанией «Сибиряк» о поставках оборудования. Предположительный фигурант уголовного дела – руководитель субподрядных организаций «Стройтекс» и «Красмедсервис» Сергей Вакуленко – заменял медоборудование, которое он должен был поставить в больницу по госконтракту, на более дешевое и с худшими характеристиками.

Сейчас обыски проходят также в доме у исполнительного директора компании «Сибиряк» Константина Егорова – сына гендиректора компании Владимира Егорова. Расследованием уголовного дела занимается следственный комитет.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Стройтекс» зарегистрировано в 2011 году в Красноярском крае. Все 100% акций компании принадлежат Сергею Вакуленко. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Выручка в 2019 году составила 189 млн рублей, чистая прибыль – 19 млн. ООО «Красмедсервис» основано в 2013 году. Владельцем компании также является Сергей Вакуленко. Компания специализируется на торговле оптовой техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. Выручка в 2019 году составила 354 млн рублей, чистая прибыль – 72 млн рублей.

Накануне управляющая строительная компания «Сибиряк» стала победителем тендера на строительство федерального детского реабилитационного центра в Бердске Новосибирской области. Стоимость разработки проекта, строительства и оснащения клиники – более 7,4 млрд рублей. В медцентре будет 300 коек, ввести его в эксплуатацию должны к 5 августа 2024 года.