ФАС отказалась согласовывать повышение цен для двух онкопрепаратов компании Sandoz

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласовала Sandoz повышение предельных зарегистрированных цен на противоопухолевые препараты Этопозид-Эбеве (этопозид) в концентрации 100 мг/5 мл и Метотрексат-Эбеве (метотрексат) в форме таблеток в дозировке 5 мг и 10 мг. Компания попыталась воспользоваться утвержденным в октябре 2020 года постановлением правительства, допускающим повышение цены в случае возникновения дефицита лекарства. Как указывается в документах ФАС, производитель Sandoz прекратил поставки этих лекарств из-за низкой зарегистрированной цены. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласовала Sandoz повышение предельных зарегистрированных цен на противоопухолевые препараты Этопозид-Эбеве (этопозид) в концентрации 100 мг/5 мл и Метотрексат-Эбеве (метотрексат) в форме таблеток в дозировке 5 мг и 10 мг. Компания попыталась воспользоваться утвержденным в октябре 2020 года постановлением правительства, допускающим повышение цены в случае возникновения дефицита лекарства. Как указывается в документах ФАС, производитель Sandoz прекратил поставки этих лекарств из-за низкой зарегистрированной цены.

Sandoz просила повысить стоимость концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг/5 мл Этопозид-Эбеве с 335,75 до 563,64 рубля за упаковку. Свой отказ ФАС пояснила тем, что предложенная цена (без учета таможенных сборов) для России превышает стоимость препарата в Польше, Испании, Чехии, Словакии и Венгрии.

Компания обосновала свой расчет цены особенностями российского регулирования, в частности расходами на аудит по стандарту GMP, дополнительными логистическими и административными расходами, расходами на криптокод и его нанесение. Но ФАС указала, что не представлены расчеты таких расходов, в том числе с учетом аналогичных трат в референтных странах. В антимонопольной службе добавили, что после возобновления поставок компания планирует поставлять всего 0,98% от потребности препарата, а для других производителей цена уже повышена.

Для таблеток Метотрексат-Эбеве Sandoz просила повысить цену для дозировки 5 мг с 278,14 до 640,22 рубля за упаковку, для дозировки 10 мг – с 406,56 до 917,57 рубля за упаковку. В ФАС также указали, что в Польше и Чехии Метотрексат-Эбеве стоит дешевле. Обоснование цены со стороны Sandoz было аналогичным заявке по Этопозиду-Эбеве, как и ответ ФАС. В решении указано, что необходимо дополнительное обоснование цены производителя.

Согласно ГРЛС, метотрексат в форме таблеток выпускают еще три производителя: «Валента Фармацевтика», «Озон» и «Северная звезда». На исчезновение с российского рынка единственного импортного метотрексата в таблетках в сентябре 2020 года жаловались в Российской ревматологической ассоциации «Надежда».

Производители этопозида столкнулись с последствиями утвержденных в 2019 году правил перерегистрации цен на ЖНВЛП в 2019-2020 годах: ФАС снизила цены на ряд препаратов с этим МНН, но затем пересмотрела их по заявлениям компаний.

В октябре 2020 года Правительство РФ разрешило повышать цены на жизненно необходимые лекарства из перечня ЖНВЛП в случае выявления их дефектуры.