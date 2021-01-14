FDA одобрило регистрацию вакцины Merck против пневмококковой инфекции

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приняло для приоритетного рассмотрения заявку фармацевтической компании Merck (за пределами США и Канады известная как MSD) на получение лицензии для экспериментальной 15-валентной пневмококковой конъюгированной вакцины V114. Об этом говорится в сообщении компании.

Вакцина направлена на профилактику инвазивного пневмококкового заболевания у взрослых от 18 лет. Месяц назад FDA также одобрило лицензирование вакцины Pfizer 20vPnC, которая охватывает 20 штаммов пневмококковой бактерии, а вакцина Merck защищает от 15.

На первом этапе исследований вакцину V114 применяли у ВИЧ-инфицированных пациентов от 18 лет и старше. Исследователи зафиксировали иммунный ответ против всех 15 серотипов. Испытания II фазы включали пациентов от 50 лет, которые также получали четырехвалентную противогриппозную вакцину. Исследование показало, что эти вакцины могут применяться одновременно, сообщила компания. В июне компания сообщила о том, что пневмококковая вакцина достигла целей в двух клинических исследованиях III фазы.

gxpnews.net