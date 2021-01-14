STADA первой промаркировала лекарственный препарат для Казахстана

STADA стала первой международной фармацевтической компанией, которая промаркировала продукцию для рынка Казахстана, сообщает компания. В качестве первого лекарственного средства для участия в пилотном проекте было выбрано гемостатическое средство для местного применения Натальсид (в дозировке 250 мг, 10 суппозиториев). В России этот препарат производит АО «Нижфарм», которое входит в международную группу компаний STADA.

«Для нас чрезвычайно важно обеспечить население качественными и эффективными препаратами и защитить его от фальсифицированной и контрафактной продукции. Ведь даже одна единственная упаковка с недоброкачественным лекарственным препаратом может нести ущерб здоровью пациента», — отметил директор по странам СНГ STADA в регионе «Россия и СНГ» Арминас Мацевичус.

Активная фаза пилотного проекта в республике Казахстан стартовала осенью 2020 году с участием Министерства здравоохранения Республики Казахстан, оператора системы АО «Казахтелеком» и национальных и международных фармацевтических компаний. Целью проекта является апробация новой технологии нанесения средств идентификации, передача сведений о произведенной продукции и ее движения на рынке в централизованную информационную систему маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ).

«Благодаря внедрению маркировки, мы рассчитываем на увеличение официального рынка, снижение операционных издержек для производителей и импортеров, а также на обеспечение безопасного рынка лекарственных средств для населения», — заявила генеральный директор Центра развития цифровой экономики АО «Казахтелеком» Бикеш Курмангалиева.

В случае успешной реализации проекта ИС МПТ получит сведения о всех производимых для Казахстана лекарственных препаратах и их движении от производителя или импортера до конечного потребителя. Доступ к этим данным получат государственные органы, производители и импортеры, а также и потребитель.

Подготовка всех площадок STADA для производства маркированной продукции в промышленных масштабах в регионе займет более двух лет, так как производственные мощности необходимо дооснастить новым оборудованием, разработать и внедрить ИТ-систему для передачи сведений в ИС МПТ, внести изменения в регистрационные досье на лекарственные препараты.

gxpnews.net