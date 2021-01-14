Голикова заявила об эффективности российских вакцин против нового штамма коронавируса

Научный центр «Вектор» проверил на животных эффективность отечественных противоковидных вакцин в отношении нового штамма вируса, они оказались эффективными.

Российские противоковидные вакцины эффективны против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Таковы данные последних исследований, о которых доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства, передает пресс-служба Кремля. По ее словам, сиквенс нового штамма коронавирусной инфекции проведен научным центром «Вектор» на животных. Проводятся дополнительные научные исследования, «чтобы быть абсолютно уверенными, на 200%», сказала Голикова.

«Сиквенс нового штамма и любых других инфекционных штаммов имеет принципиально важное значение, и мы сейчас отрабатываем технологию, — пояснила заместитель председателя правительства. — Мы всегда нарабатываем достаточно приличные объемы, но хотим еще больше нарастить научную работу по секвенированию штаммов инфекционных заболеваний».

По словам Голиковой, это даст возможность иметь более широкое представление о том, что курсирует не только на территории России, но и в мире в целом.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург накануне заявил, что в России производится недостаточный мониторинг за вирусами, а также их мутациями.

«Англичане выделили новый штамм коронавируса не потому, что он у них появился, а потому, что у них есть система выделения таких штаммов. Они в месяц секвенируют порядка 20 тыс. [вирусов], а мы за год определили 1,5 тыс. при населении в три раза больше. Чтобы достичь того уровня охвата, который есть в Англии, мы должны секвенировать 60 тыс.», — признал он.

Фото: kremlin.ru

Екатерина Погонцева

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