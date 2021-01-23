Мурашко сообщил о разработке в общей сложности 11 препаратов для лечения COVID-19

Глава Минздрава сообщил, что в результате изменения регуляторики в стране были разработаны 11 препаратов для борьбы с COVID-19. Ранее Скворцова сообщала, что в 2021 году ФМБА представит два новых, не имеющих аналогов лекарства против новой коронавирусной инфекции.

В России в общей сложности разработано и зарегистрировано 11 новых препаратов, эффективных в борьбе с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«Мы сложно и напряженно работали. Результатом стало не просто изменение регуляторики, обеспечение рынка необходимой медицинской продукцией и преодолением кризиса средств индивидуальной защиты, но и разработка и регистрация 11 новых лекарственных препаратов, эффективных в борьбе с COVID-19», – сказал Мурашко, не уточнив названия препаратов.

Отвечая на вопрос о новых препаратах, которые анонсировала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в конце 2020 года, Муршако уточнил, что пока нет данных о прохождении ими клинических исследований. В декабре Скворцова сообщила, что ФМБА в этом году представит два «не имеющих аналогов в мире» лекарства против коронавируса, а также одну рекомбинантную вакцину.

Она отметила, что один препарат – этиотропный, влияющий непосредственно на вирус. Второй препарат – профилактирующий или угнетающий цитокиновую реакцию при самых сложных формах коронавирусной инфекции. При этом Скворцова сообщала, что он уже прошел клинические исследования и находится на последней стадии регистрации.

Фото: duma.gov.ru

Маргарита Грошева

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