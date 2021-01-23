Moderna начнет испытывать третью дозу своей вакцины против COVID-19

Пациенты, получившие вакцину от Moderna, смогут получить третью дозу препарата в рамках нового клинического испытания, что позволит оценить безопасность ревакцинации. Одновременно с этим Moderna сообщила, что изучает возможные аллергические реакции на свою вакцину у пациентов в США.

Участники I фазы испытаний вакцины Moderna смогут получить третью прививку, приняв участие в новых клинических испытаниях. Они будут проведены с целью установить, насколько безопасна ревакцинация спустя год после получения двух первых доз, также в ходе исследования будет наблюдаться иммунная реакция. Испытания планируют начать в июле, сообщает портал FDA News.

Также Moderna сообщила, что изучает сообщения об аллергических реакциях на введение вакцины компании. В конце прошлой недели о подобных случаях заявил главный эпидемиолог Калифорнии, сообщает Reuters. В связи с этим эксперт предложил приостановить вакцинацию препаратами из партии № 41L20A.

«Было зарегистрировано большее, чем обычно, количество возможных аллергических реакций при введении конкретной партии вакцины Moderna в одной из поликлиник, занимающейся вакцинацией. Чуть менее 10 человек потребовали медицинской помощи в течение 24 часов», – говорится в заявлении специалиста.

В свою очередь в Moderna заявили, что им неизвестны подобные случаи побочных эффектов в других центрах вакцинации, которые могли вводить препараты из той же партии или из других партий. В компании заявили, что тесно сотрудничают с регулирующими органами США в сфере здравоохранения, чтобы разобраться в ситуации и обоснованности приостановки использования партии.

Согласно данным Moderna, почти миллион доз из этой партии уже распределены примерно в 1700 пунктов вакцинации в 37 штатах США.

В начале января Moderna сообщила о том, что будет использовать технологию мРНК в разработке двух вакцин против ВИЧ, которые начнут испытываться в 2021 году. Кроме того, в компании заявили, что разрабатывают три новые вакцины против гриппа и препарат против вируса Нипах, который не поддается лечению.

Николай Соколов

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