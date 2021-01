РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС Moderna начнет испытывать третью дозу своей вакцины против COVID-19 » MSD окончательно проиграла Gilead крупнейший патентный спор в истории США Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию MSD по иску против Gilead на сумму в 2,54 млрд долл., касающегося патентного законодательства. MSD выиграла дело в 2016 году, однако в ходе последующего разбирательства суд признал патент компании недействительным. Верховный суд США отказался рассматривать дело дочерней компании MSD (в США и Канаде – Merck & Co) Idenix Pharmaceuticals против Gilead, касающееся патента MSD на препараты против гепатита C. Об этом сообщает издание FIercePharma со ссылкой на решение судебного органа США. MSD выиграла дело против Gilead в 2016 году, тогда присяжные постановили, что та нарушила принадлежащий MSD патент и должна выплатить 2,54 млн долл. Разбирательство касалось препаратов Gilead под названием Harvoni и Sovaldi. В последующие годы компании продолжили разбирательство, в 2018 году федеральный судья пересмотрел дело, признав патент MSD недействительным. Представитель MSD в свою очередь заявил, что компания не считает, что постановление отражает «факты дела» и пообещал подать апелляцию. В 2019 году решение федерального судьи поддержал Апелляционный суд США. Последнее решение Верховного судьи лишает MSD возможности продолжать тяжбу. Это означает, что Gilead не будет выплачивать MSD компенсацию. Между двумя американскими компаниями также проходило другое разбирательство по поводу патентов на Harvoni и Sovaldi. В 2016 году присяжные федерального суда в Калифорнии обязали Gilead выплатить MSD 200 млн долл. за нарушение двух патентов на эти лекарства. Однако позднее в том же году судья отменил свое решение. Он постановил, что в процессе подачи заявки на один из патентов MSD использовала конфиденциальную информацию. Компания получила ее в 2004 году от Pharmasset, которую Gilead купила в 2011 году. Судья также указал на то, что штатный юрист MSD дал ложные показания в суде относительно своего участия в конфиденциальном разговоре с персоналом Pharmasset. Противовирусные препараты прямого действия, такие как Sovaldi и Harvoni от Gilead, произвели революцию в лечении гепатита C, пишет Reuters. По информации издания, их показатель эффективности составляет 90%. MSD владеет патентами на соединение, которые, по ее словам, является основой для всех основных противовирусных препаратов для лечения хронического гепатита С. Николай Соколов

