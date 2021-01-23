РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС

Европейское агентство лекарственных средств примет решение о регистрации вакцины «Спутник V» после проведения экспертных проверок. РФПИ ожидает, что процесс постепенной экспертизы начнется в феврале.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Ожидается, что процесс постепенной экспертизы начнется в феврале, сообщает в Telegram-канал вакцины. Фонд также подтвердил, что накануне эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков вакцины «Спутник V» с участием более 20 международных экспертов и ученых.

Рекомендации по результатам обсуждения будут направлены разработчикам вакцины «Спутник V» в течение 7-10 дней. Решение европейского регулятора о регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок.

22 января ВОЗ начнет процедуру предподачи регистрационной заявки «Спутник V».

Процесс регистрации российской вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) был запущен в конце октября. Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») Владимир Путин объявил 11 августа. Это двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека.

Фото: twitter.com

Елена Сидорова

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