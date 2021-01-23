Власти Москвы заключат офсетный контракт с Московским эндокринным заводом

Завершился конкурс на право заключения пятого офсетного контракта на локализацию производства лекарств. Единственную заявку подал Московский эндокринный завод. С ним столичные власти заключат договор на поставку лекарственных препаратов. Об этом сообщается на портале www.mos.ru.

«Контракт сроком на 10 лет будет заключен с единственным поставщиком. По условиям конкурса победитель должен за два года вложить один миллиард рублей в локализацию производства 20 лекарственных средств. В течение следующих восьми лет город закупит у производителя лекарства на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. Контракт с инвестором будет подписан ориентировочно в феврале, после проверки конкурсной документации», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на предприятии наладят выпуск противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейролептиков.

До этого в Москве, начиная с 2017 года, было заключено четыре офсетных контракта, в том числе по созданию двух фармацевтических производств («Биокад» и «Р-Опра») и предприятия по выпуску медицинских изделий для стомированных пациентов («Гемамед»).

Компания «Биокад» уже ввела в эксплуатацию первую очередь завода на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», а компания «Р-Опра» получила разрешение на строительство. Общий объем инвестиций в локализацию двух фармпроизводств составит 8,8 млрд руб. Как сообщила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева, 27 из 53 препаратов, которые будут выпускаться на новых предприятиях, сегодня не производятся в России.

Фото: endopharm.ru

Елена Сидорова

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