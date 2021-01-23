Минфин предложил значительно снизить цену вакцины «Спутник V»

Минфин предложил снизить цену на вакцину НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. По мнению ведомства, 1942 руб. за дозу – это лабораторная стоимость, а сейчас производство вышло на промышленные объемы. Кроме того, эта цена действительна только до весны.

В марте-мае 2021 года правительство намерено закупить 33,5-35 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат будет закупаться у НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи как у единственного поставщика на средства резервного фонда правительства. Об этом 19 января на совещании в правительстве рассказал заместитель министра финансов Павел Кадочников (запись есть в распоряжении «ФВ»).

Кадочников сказал, что самый сложный вопрос – цена закупки. Установленная сейчас стоимость – 1942 руб. без НДС за дозу – действует до февраля (согласно данным ГРЛС, до марта). «С учетом того, что массовая вакцинация, промышленные объемы выпуска, мы исходим из того, что цена должна существенно снизиться. Все-таки должна быть промышленная цена, а не лабораторная», – сказал представитель Минфина.

«ФВ» направил запрос в Минфин с просьбой уточнить, какая цена удовлетворила бы ведомство.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров согласился, что стоимость вакцины должна снизиться «существенно». Бенефициарный совладелец двух производственных площадок, выпускающих вакцину «Биокада» и «Генериума», Виктор Харитонин рассказал, что компании начнут расчет новой цены с учетом издержек и промышленных объемов производства с февраля. Он уточнил, что срок, на который они ориентировались ранее был 25 января, но попросил компаниям дать еще неделю из-за проблем с перезапуском производства.

В понедельник, 18 января, Мантуров сообщил, что в России произведено уже 6,5 млн доз двух компонентов «Спутник V». По текущей цене этот объем обошелся государству в 12,6 млрд руб. Министр также сообщил, что в январе должно быть произведено не менее 7 млн доз, в феврале – 11 млн, то есть потребуется еще почти 35 млрд руб.

Екатерина Погонцева

Елена Калиновская

pharmvestnik