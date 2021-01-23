Испытания комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca начнутся в феврале

Испытания комбинированной вакцины от COVID-19 на людях запланированы на начало февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Алексея Репика, главу компании «Р-фарм», которая будет производить вакцины «Спутник V» и препарат от AstraZeneca. По его словам, испытания пройдут в Азербайджане, Аргентине, Саудовской Аравии, ОАЭ, Белоруссии, России и других странах.

Также Reuters приводит слова своего источника, близкого к институту Гамалеи, который подтверждает, что первые прививки по новой системе будут сделаны в начале февраля. Он добавил, что Украина будет среди стран-участниц испытания.

В то же время база данных ClinicalTrials.Gov, которая содержит данные о клинических испытаниях, проводимых по всему миру, указывает 16 марта как дату начала испытаний комбинированной вакцины. Согласно описанию исследования на портале, в 1-2 фазе испытаний примет участие около 100 человек. Сначала они получат вакцину AstraZeneca, а спустя 29 дней вакцину «Спутник V» .

AstraZeneca заявила о начале исследований комбинированного препарата своей вакцины со «Спутник V» в декабре. В соответствующем пресс-релизе компании сообщалось, что вакцина будет разрабатываться совместно с Центром Гамалеи, РФПИ и «Р-Фарм».

«Вакцина AstraZeneca недостаточно высокоэффективна, исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у российского препарата «Спутник V», – заявил по этому поводу глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Впоследствии он говорил, что испытывать комбинированную вакцину в России не будут.

Средний уровень эффективности вакцины AstraZeneca по результатам промежуточных данных составил 70,4%. Эффективность «Спутник V» составляет 91,4%, это побудило российских разработчиков вакцины предложить попытку объединить два препарата, пишет Reuters.

Обе вакцины включают две дозы, первичную и бустерную, и основаны на одном научном подходе с использованием вирусов простуды в качестве переносчиков.

Николай Соколов

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