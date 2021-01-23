Суд оштрафовал экс-начальника УКС Бурятии по делу о подлоге при поставке медтехники

Советский районный суд Улан-Удэ прекратил разбирательство по уголовному делу в отношении начальника Управления капитального строительства (УКС) Виктора Гуслякова и назначил наказание чиновнику в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей после признания им вины и фактической поставки медоборудования. Подсудимый подозревался в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) при закупке медтехники в Бурятский республиканский онкодиспансер на общую сумму 96,7 млн рублей.

Как установило следствие, 13 декабря 2019 года УКС правительства Бурятии был заключен госконтракт на поставку и монтаж медицинского оборудования для Республиканского онкологического диспансера на общую сумму 96,7 млн рублей. Спустя 11 дней Виктор Гусляков, зная, что условия сделки не выполнены, подписал товарную накладную о поставке, установке и вводе в эксплуатацию медоборудования, хотя на тот момент медизделия не были поставлены заказчику. Несмотря на это, на основании подписанных документов поставщику была перечислена оплата в полном объеме.

По данным портала госзакупок, УКС заключило контракт на поставку медоборудования на сумму 96,7 млн рублей с местным ООО «Промедис». Для нужд Республиканского онкодиспансера необходимо было приобрести 15 прикроватных мониторов, восемь хирургических мониторов, две центральные станции мониторинга и 17 операционных столов с принадлежностями.

СК возбудил дело о служебном подлоге в январе 2020 года. В Бурятском клиническом онкодиспансере тогда подтвердили Vademecum, что оборудование к ним не поступало, оно ожидается в 2021 году, «после того как УКС введет в эксплуатацию здание и передадут по акту».

На стадии предварительного следствия Виктор Гусляков не стал признавать вину, однако на первом заседании по существу он признал вину и заявил ходатайство о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. С учетом того, что фактически поставка медицинского оборудования состоялась, суд назначил экс-чиновнику судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.

В расследовании принимали участие Минстрой и Минздрав республики. Как отметили в прокуратуре Республики Бурятии в декабре 2020 года, «в ходе расследования уголовного дела оборудование поставлено в полном объеме».