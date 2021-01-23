Выходцы из «Фармстандарта» вложат 1,69 млрд рублей в производство медизделий из ПВХ в Зеленограде

Научно-производственное объединение «Пента Групп» Павла Смачкова и его партнера по фармбизнесу Льва Григорьева вложит 1,69 млрд рублей в организацию производства расходных материалов для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), инфузионных устройств и контейнеров для сбора крови в ОЭЗ «Технополис Москва». Мощность производства оценивается в 1,4 млн фильтров и 480 тысяч контуров в год, запуск завода намечен на 2023 год. Научно-производственное объединение «Пента Групп» Павла Смачкова и его партнера по фармбизнесу Льва Григорьева вложит 1,69 млрд рублей в организацию производства расходных материалов для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), инфузионных устройств и контейнеров для сбора крови в ОЭЗ «Технополис Москва». Мощность производства оценивается в 1,4 млн фильтров и 480 тысяч контуров в год, запуск завода намечен на 2023 год.

Предполагается, что предприятие общей площадью 18 тысяч кв. м разместится на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва». Строительство начнется в 2021 году, после запуска производства на заводе будут выпускать медизделия с использованием ПВХ-пластиката собственного производства.

Как пояснили Vademecum в ОЭЗ «Технополис «Москва», проект реализует АО «НПО «Пента Групп», входящее в ГК «Медиана».

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «НПО Пента Групп» зарегистрировано в Зеленограде в июле 2020 года и на 100% принадлежит экс-директору АО «Фармстандарт-Томскхимфарм» и владельцу ряда фармкомпаний Павлу Смачкову. Возглавляет компанию Олег Ломакин, с 2013 по 2018 год руководивший принадлежащим «Фармстандарту» АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» – еще один резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Финансовые показатели АО «НПО Пента Групп» не раскрываются.

В свою очередь, ООО «Медиана» на 65% принадлежит ООО «Трио Фарм», которым в равных долях владеют Павел Смачков, его партнер по фармбизнесу Лев Григорьев, ранее возглавлявший Московский эндокринный завод и НПО «Микроген». Третьим совладельцем выступает руководитель созданного в 2020 году Минпромторгом РФ консорциума отечественных производителей «Медицинская техника», член совета директоров АО «Росхимзащита» Виктор Назаров.

Еще 35% «Медианы» принадлежит ЗАО «Медист», номинальному держателю 100% ГК «Медполимерпром», которое в 2017-2018 годах выступало единственным поставщиком медизделий из ПВХ. В долю владения компания вошла в июне 2020 года. На своем сайте ГК «Медиана» предлагает устройства для инфузионной терапии, дыхательные контуры и комплектующие для ИВЛ производства подмосковного НПП «Интероко», входящего в контур ГК «Медполимерпром».

В ноябре 2020 года другой резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» компания «Хирана+» пообещала вложить 66 млн рублей до 2022 года в развитие производства наркозно-дыхательных и аппаратов ИВЛ, увеличив мощность до 500 единиц медоборудования в год.