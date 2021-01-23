Eli Lilly заключила контракт с Merus на $1,6 млрд на разработку противоопухолевых препаратов

Loxo Oncology, входящая в состав американской фармацевтической компании Eli Lilly, и нидерландская фармацевтическая компания Merus заключили контрактное соглашение на разработку новых противоопухолевых препаратов. По условиям сделки Eli Lilly войдет в капитал Merus и выплатит компании до $1,6 млрд.

Merus будет руководить исследованиями на ранних стадиях, в то время как Loxo Oncology подключится позже, на стадии доклинических и клинических исследований разработанных препаратов, и будет отвечать за их коммерциализацию. Merus получит авансовый денежный платеж в размере $40 млн и $20 млн в виде вложения в акции Merus. Разработчик также имеет право на получение до $540 млн за каждый из продуктов для разработки и достижения коммерческих целей, в общей сложности Merus может получить около $1,6 млрд.

Компания Merus разрабатывает моноклональные препараты на основе биспецифических антител, которые борются с онкозаболеваниями, связываясь с Т-клеточными антителами.T-клетки хранят информацию о ранее выявленных иммунной системой в организме антигенах и формируют долговременный иммунитет к перенесенным инфекционным заболеваниям. Merus работает с платформами Biclonics и Triclonics, позволяющими блокировать рост опухолевых клеток.

Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 году химиком-фармацевтом Элаем Лилли и названная в его честь, Loxo Oncology вошла в состав Eli Lilly в феврале 2019 года.

Merus – компания, специализирующаяся на разработке инновационных препаратов на основе антител для лечения онкологических заболеваний.

Ранее американские биофармацевтические компании Gilead Sciences и Vir Biotechnology заключили соглашение о сотрудничестве для разработки способов функционального лечения хронического вируса гепатита B. Они планируют провести совместное исследование своих препаратов – selgantolimod от Gilead и VIR-2218 от Vir.

Источник: Merus