Мурашко назвал «опасным вариантом» дистанционную торговлю рецептурными лекарствами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает «достаточно опасным вариантом» дистанционную торговлю рецептурными препаратами, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы Минздрава в ходе правительственного часа в Совфеде.

«Рецептурные препараты — конечно же, нет, (рекламировать нельзя). Дистанционная торговля по рецептурным препаратам — достаточно опасный вариант развития событий. По безрецептурным мы пошли на это, по рецептурным — нет», — сказал Мурашко.

Он отметил, что на сегодняшний день законодательство по этому вопросу «содержит определенный учет баланса мнений».

«Это вопрос не только фармпроизводителей. Есть мнение и пациентского сообщества, что информирование по ряду лекарственных препаратов (необходимо), в том числе направленных на укрепление собственного здоровья, в частности витаминных препаратов группы D и ряда других», — сказал Мурашко.

Министр также рассказал, что критические моменты с дефицитом лекарственных средств, который наблюдался в российских аптеках осенью, преодолены.

«Сегодня преодолены те критические моменты, которые были в осенний период. Промышленность увеличила объемы производства по некоторым направлениям в десятки раз по ряду лекарственных препаратов. Мы видим, что ситуация требует обязательного контроля, донастройки в случае каких-то вопросов», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос о ситуации с дефицитом лекарств.

Мурашко отметил, что важным элементом обращения лекарственных препаратов является система маркировки.

«Маркировка должна стать элементом нашей жизни… Маркировка — это вопрос в том числе безопасности», — заключил он.

gxpnews