Италия намерена подать иск против Pfizer из-за задержек поставок вакцин

Власти Италии готовят иск против американской компании Pfizer из-за задержки поставок вакцины от коронавируса, которую та разработала совместно с немецкой BioNTech, передает La Repubblica со ссылкой на министра по региональным проблемам Франческо Боччи.

«Мы требуем ясности и уважения к нашей стране. Даже если мы первые в Европе применяем вакцину, нам нужна ясность в отношении еженедельного распределения препарата», — заявил министр.

По словам чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии Доменико Аркури, американская компания уже сократила поставки на 29% на этой неделе, и дальнейшие сокращения ожидаются на следующей. Это может поставить под угрозу ход кампании по вакцинации, начавшейся в Италии 27 декабря 2020 года.

gxpnews