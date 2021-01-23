Почему фармкомпаниям стоит искать топ-менеджеров в FMCG и банках

Кризис 2020 года заставил консервативный фармрынок двигаться быстрее. Этот бизнес не только устоял в пандемию, но и стал развиваться семимильными шагами, что заставило фармкомпании пересмотреть свои подходы к кадровой политике и найму топ-менеджеров. Наметившаяся еще несколько лет назад тенденция рекрутинга руководителей из других сфер значительно усилилась в кризис. Почему?

Пандемия значительно ускорила процесс принятия решений в компаниях. При этом при поиске топ-менеджеров компании часто сталкиваются с тем, что на рынке не так много руководителей, обладающих навыками soft skills — быстрой обучаемостью, способностями к продажам, адаптацией к изменениям. Продолжая работать с руководителями из отрасли, компании сужают свой кругозор, лишаются возможности развивать новые направления или внедрить новые подходы в ведении бизнеса, взаимодействии с органами власти и других сферах.

Еще одна особенность устоявшейся на фармрынке кадровой политики заключается в том, что переход руководителя из одной компании в другую влечет за собой переход всей его команды. В фармбизнесе принято приводить команду с собой, и частая смена топ-менеджеров влечет за собой движение команд на рынке. Именно поэтому компании во многих случаях долго не решаются поменять руководителя даже при неудовлетворительных результатах, опасаясь лишиться значительной части сотрудников и оставить бизнес без «руля».

В период пандемии COVID-19 фармкомпании ощутили, что многим из их топ-менеджеров остро не хватает навыков для поддержания быстрых темпов развития бизнеса. С другой стороны, привлекательность фармкомпаний как работодателей на фоне новостей о разработках вакцин и новых лекарственных препаратов резко возросла, руководители других отраслей стали больше интересоваться этой сферой.

Мы как специалисты в сфере поиска руководителей предлагаем нашим клиентам из фармотрасли сразу искать топ-менеджера в сферах, где навыки адаптации к изменениям наиболее развиты. Как правило, это FMCG и банковский сектор. Компании, следующие этой рекомендации, получают лучших специалистов, а вместе с ними увеличивают скорость развития своего бизнеса и финансовые показатели.

gxpnews