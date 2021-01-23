Самые популярные фармацевтические компании в российских СМИ

Пандемия привела к росту массового интереса к деятельности фармацевтических компаний, что, естественно, сказалось на освещении их деятельности средствами массовой информации.

Резко выросла упоминаемость в СМИ всех компаний: у возглавлявшей ТОП-100 рейтинга «Медиалогии» в 2019 года Johnson & Johnson было 8083 упоминаний (в 2020 г. – уже 6е место с 13 857 сообщениями), а у лидера 2020 года компании «Вектор» — уже в 12 раз больше – 95 551 (против 3 000 в 2019 году, 9е место).

Абсолютными лидерами рейтинга 2020 г. стали компании, разрабатывавшие или производящие вакцину от коронавируса: помимо «Вектора», в ТОП-5 вошли Pfizer, AstraZeneka, Moderna и Р-Фарм. При этом, если Pfizer поднялся с третьего места на 2е, то AstraZeneca — c 33 места в 2019 г. на 3е, а Moderna 2019 году не входила даже в ТОП-100. Замыкает ТОП-5 2020 года компания «Р-Фарм» (8е место в 2019 году) – производитель российской «Спутник V», а также разработчик и производитель препаратов «Коронавир» (фавипиравир) и «Артлегиа» (олокизумаб). «Biocad», занявший 7е место рейтинга по количеству упоминаний, в 2020 г., также является производителем «Спутник V».

Иностранные компании в рейтинге «Медиалогии» имеют несколько преимуществ: у них исторически лучше отлажены процессы взаимодействия со СМИ в соответствии с западными стандартами, кроме того рейтинг технически учитывает новости и упоминания не только российских подразделений. То есть, если, например, головной офис компании AstraZeneca объявил о работе над вакциной от COVID, то российские СМИ рассказывают об этой новости, хотя она и не инициирована «АстраЗенека Россия».

Это одна из причин, по которой в рейтинге «Медиалогии» по количеству сообщений в верхних строчках преобладают иностранные компании. В 2019 г. в ТОП-10 по количеству сообщений вошли 4 российские компании: Biocad, Московский эндокринный завод, Р-Фарм и ГНЦ ВБ «Вектор». В 2020 году российских компаний по-прежнему четыре, но Московский эндокринный завод переместился с 6-го на 19-е место, а ЦВТ «ХимРар» поднялся на 8-е место с 52-го, и тоже благодаря пандемии (на его мощностях, в частности, производят «Авифавир»).

Еще один критерий, помимо общего количества сообщений, который использует «Медиалогия» — так называемый МедиаИндекс. Он рассчитывается на основании трех составляющих: количества ссылок на материалы СМИ, влиятельность цитирующих ресурсов, и не учитывает самоцитирование; отражает позитивное или негативное упоминание объекта, а также заметность сообщения.

В 2020м году ТОП-5 по количеству сообщений и МедиаИндексу полностью совпали, а вот изменения по сравнению с 2019 годом очень существенны. Из входящих в ТОП-10 в 2019 году по МедиаИндексу, в нем остались только Biocad, Pfizer и Р-Фарм, а Московский эндокринный завод, Merck&Co, «Эвалар», GlaxoSmithKline, Novartis и Roche переместились во вторую двадцатку, вытесненные компаниями, имевшими отношение к борьбе с коронавирусом.

gxpnews