ФАС предписала прекратить введение в гражданский оборот препаратов «Драстоп» и «Артогистан» до конца января

УФАС по Московской области предписала ООО «Трокас Фарма» и ООО «Гротекс» до конца января прекратить введение в гражданский оборот на территории России препаратов для лечения опорно-двигательного аппарата «Драстоп» и «Артогистан» в целях прекращения действий, являющихся недобросовестной конкуренцией, сообщает ФАС.

Заявителем по делу выступила ООО «Диамед-фарма», обладатель исключительного права на изобретение «Средство для лечения артрологических заболеваний» (патент Российской Федерации №2612014), используемое при производстве принадлежащего ему лекарственного препарата «Мукосат». Компания обратилась в ФАС за защитой нарушенных прав – как следует из заявления компании, производители препаратов «Драстоп» и «Артогистан» осуществляли введение этих лекарственных средств в гражданский оборот с использованием патента РФ № 2612014 без разрешения ООО «Диамед-фарма».

30 декабря 2020 года УФАС по Московской области признало ООО «Трокас Фарма» и ООО «Гротекс» нарушившими требования статьи 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственных препаратов «Драстоп» и «Артогистан».

Нарушителям предписано в тридцатидневный срок прекратить введение в гражданский оборот, в том числе путем реализации через аптечные организации, лекарственных препаратов с нарушением исключительных прав ООО «Диамед-фарма» на изобретение по патенту № 2612014.

В январе ООО «Трокас Фарма» подала в Арбитражный суд города Москвы заявление к УФАС по Московской области о признании недействительным и отмене предписания. В соответствии с материалами Арбитражного суда города Москвы заявление принято к производству.

gxpnews