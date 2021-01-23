Американский бизнесмен Марк Кьюбан запускает бизнес по производству недорогих дженериков

Миллиардер из США Марк Кьюбан основал фармацевтическую компанию, которая «занимается производством недорогих версий дорогостоящих непатентованных лекарств» и представляет «радикальную прозрачность» в ценообразовании, сообщает Fox news.

Компания намерена запустить производство противопаразитарного препарата альбендазола, средняя цена которого составляет $225 долларов за таблетку, но компания Кубана намерена снизить ее до $20 за таблетку.

«Низкая стоимость препарата альбендазола позволяет врачам недорого лечить вспышки анкилостомоза по всей Америке», – говорится в сообщении на сайте компании Mark Cuban Cost Plus Drug.

На сайте компании говорится, что она намерена предоставлять «фиксированную 15% маржу» для получения оптовых цен, что «гарантирует, что мы останемся жизнеспособными и прибыльными». Судя по информации на сайте, подход Mark Cuban Cost Plus Drug исключает посредников, чтобы «все получали одинаковую низкую цену за каждый производимый нами препарат».

Компания Марка Кьюбана намерена добавить в свой список более 100 препаратов в течение следующего года и планирует построить фармацевтический завод в Далласе в 2022 году. Неясно, где она в настоящее время производит альбендазол.

gxpnews