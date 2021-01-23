Центр Гамалеи разрабатывает новую вакцину и препараты против COVID-19

Центр Гамалеи ведет разработку одной новой вакцины для профилактики и двух препаратов для лечения COVID-19. Информация содержится в государственном задании на 2021 год, утвержденного Минздравом.

Государственное задание на 2021 год Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи включает «разработку прототипа вакцины на основе VLP для профилактики COVID-19». Работы по получению новой вакцины планируются в течение 2021—2023 годов. Документ размещен на сайте учреждения.

Вакцина на основе VLP — иммунобиологический препарат с использованием вирусоподобных частиц (от англ. virus-like particles). Это молекулы, которые имитируют вирусы. VLP не содержат генетический материал, не заразны, но белки VLP распознаются иммунной системой человека с последующим формированием нужного адаптивного иммунного ответа.

Примером таких вакцин служат иммунобиологические препараты против вируса папилломы человека, зарегистрированные в России и мире.

Центр Гамалеи в 2021 году начинает разработку двух препаратов для лечения и профилактики коронавирусной инфекции. В государственном задании указано, что первый препарат создается «на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса». Он разрабатывается для лечения COVID-19.

Второй препарат предназначен для блокады рецептора ACE2, с помощью которого коронавирус проникает внутрь клетки человека. Лекарство планируется использовать для терапии и профилактики коронавирусной инфекции.

Подобный препарат, который представляет собой растворимую форму рецептора ACE2, исследуют в России. Ранее «ФВ» сообщал об этом. По данным реестра Минздрава, испытания APN01 компании Apeiron Biologics продолжаются.

Центр Гамалеи также в 2021 году начинает поиск новых средств лечения социально значимых коронавирусных инфекций. В государственном задании в качестве потенциальных разработок в этом качестве указаны производные полиизопреноидов природного происхождения.

Елена Воронина

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