Венгрия и ОАЭ одобрили вакцину «Спутник V»

Объединенные Арабские Эмираты и Венгрия одобрили российскую вакцину против COVID-19 «Спутник V». Препарат получил разрешение на экстренное использование в обеих странах.

Венгрия стала первой страной Европейского Союза, одобрившей российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Препарат получил разрешение на экстренное использование на шесть месяцев с возможностью его продления на такой же срок, сообщили в пресс-службе РФПИ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прибудет в Москву в пятницу, чтобы обсудить с российской стороной детали импорта вакцины.

Кроме того, вакцине выдали разрешение на экстренное использование в ОАЭ, об этом сообщают государственные СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«Результаты исследования продемонстрировали эффективность вакцины в запуске сильного гуморального ответа против вируса, ее безопасность для использования и соответствие международным стандартам безопасности и эффективности», – приводит Reuters заявление национальных СМИ.

20 января «ФВ» писал, что Европейское агентство лекарственных средств примет решение о регистрации вакцины «Спутник V» после проведения экспертных проверок. РФПИ ожидает, что процесс постепенной экспертизы начнется в феврале. 22 января ВОЗ начнет процедуру предподачи регистрационной заявки «Спутник V».

Процесс регистрации российской вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) был запущен в конце октября. Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

Елена Сидорова

Николай Соколов

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