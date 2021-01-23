Россия закупит за рубежом прокарбазин для онкобольных

По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний прокарбазин. Ранее на его отсутствие указывали пациентские организации.

Правительство РФ закупит 642 упаковки препарата прокарбазин для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, и его получат все, кто в этом нуждается. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мушустин на заседании правительства.

Он пообещал, что правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы такие пациенты были обеспечены необходимыми лекарствами.

«Важно контролировать, как распределяется закупленный препарат, и отслеживать потребность в нем. Правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы такие пациенты были обеспечены необходимыми лекарствами», – подчеркнул Мишустин.

Вице-премьер Татьяна Голикова в начале ноября поручила Минздраву экстренно закупить небольшие объемы 26 дефицитных онкологических препаратов, среди которых назывался и прокарбазин. Ранее об отсутствии лекарств сообщали благотворительные фонды со ссылкой на список, подготовленный специалистами НМИЦ гематологии.

Елена Сидорова

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