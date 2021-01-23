Минздрав потребовал дополнить инструкции некоторых препаратов для лечения болезней сердца

Минздрав потребовал внести изменения в инструкции лекарственных препаратов с содержанием молсидомина. Дополнительная информация появится в разделах лекарственных взаимодействий и показаний, куда включат лечение стенокардии.

В инструкции зарегистрированных в России препаратов с действующим веществом молсидомин необходимо внести изменения, приведя их в соответствие с европейскими требованиями. Это следует из письма, опубликованного Минздравом на портале госреестра лекарственных средств.

В раздел «Показания к применению» будет включена следующая формулировка: «профилактика и долгосрочное лечение стабильной стенокардии у взрослых в случае недостаточной эффективности, противопоказаний к применению или непереносимости других антиангинальных препаратов, а также у пациентов более старшего возраста». Согласно предыдущим версиям инструкций к молсидомину, показания препарата – профилактика приступов стенокардии при ишемической болезни сердца, а также лечение хронической сердечной недостаточности в составе комбинированной терапии.

В «Противопоказания» добавится одновременное применение донаторов оксида азота и стимуляторов растворимой гуанилатциклазы. Такое применение связано с высоким риском развития артериальной гипотензии, указывается в документе.

В раздел взаимодействий с другими лекарствами, соответственно, потребуется внести стимуляторы растворимой гуанилатциклазы. Одновременное применение с ними молсидомина может потенцировать антигипертензивный эффект этих лекарств и приводить к развитию тяжелой гипотензии.

Анастасия Теслина

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