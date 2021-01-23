Московская аптека начала изготавливать азатиоприн

Московская аптека № 51 теперь изготавливает азатиоприн по индивидуальному экстемпоральному рецепту. В 2020 году возникла дефектура препарата из-за прекращения его производства на территории России.

Аптека № 51 ГУП «Московские аптеки» ГБУЗ города Москвы начала изготавливать препарат азатиоприн, необходимый для лечения пациентов с язвенным колитом, болезнью Крона и рядом других аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщается на официальном портале НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Москвы (НИИОЗММ). Аптека сможет изготовить лекарство по индивидуальному экстемпоральному рецепту.

Регистрационное удостоверение на азатиоприн в России имеет только один производитель – ОАО «Мосхимфармпрепараты» им.Н.А.Семашко». В 2018 году компания приостановила выпуск лекарства из-за низкой цены, которая делала производство азатиоприна нерентабельным. В результате возникла дефектура.

Летом 2020 года в инструкцию по применению препарата внесли изменение, согласно которому производителем, помимо «Мосхимфармпрепаратов», стала компания «Южфарм», а в декабре Министерство промышленности и торговли выдало компании разрешение на производство лекарственного препарата азатиоприн.

В ноябре 2020 года Минздрав повысил цену на азатиоприн производства ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко». Препарат подорожал почти вдвое: с 187,17 до 320 руб.

Пока на новой площадке производство только запускается, решено выпускать препарат в аптеке. В НИИОЗММ сообщили, что в организации этого процесса помимо самого НИИ участвовали межрегиональный центр воспалительных заболеваний кишечника НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих, МОО «Доверие» и Департамент развития фармацевтической промышленности Минпромторга.

Получить препарат могут пациенты не только из Москвы, но и из регионов. Рецепт должен быть составлен лечащим врачом, имеющим право выписывать такого рода препараты, на официальном бланке медицинской организации. Скан или фото рецепта можно отправить с помощью специальной формы на сайте Центра лекарственного обеспечения Москвы.

Елена Калиновская

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