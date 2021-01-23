Servier представила новые данные общей выживаемости при применении противоопухолевого препарата

Международная фармацевтическая компания Servier представила обновленные результаты поискового исследования II фазы TASCO1 по оценке применения лекарственного препарата трифлуридин/типирацил в комбинации с бевацизумабом и капецитабина в комбинации с бевацизумабом (К-Б) в качестве первой линии терапии у пациентов с нерезектабельным метастатическим колоректальным раком (мКРР), которым не показана интенсивная терапия1. Данные были представлены в рамках презентации на симпозиуме Американского общества клинической онкологии (ASCO) по опухолям желудочно-кишечного тракта (ASCO-GI) в 2021 году.

На долю колоректального рака (КРР) приходится 9,7 % от общего числа случаев онкологических заболеваний, при этом ежегодно регистрируется почти 1,4 миллиона новых случаев КРР2. В Европе КРР занимает второе место среди наиболее распространенных причин летальных исходов от онкологических заболеваний, а при метастатическом раке уровень 5-летней выживаемости составляет всего 11 %3.

«Для пациентов с метастатическим колоректальным раком, которым не показана стандартная комбинированная терапия, существует ограниченное количество вариантов лечения, поэтому мы постоянно ищем новые способы дать надежду таким пациентам», – отметил профессор Эрик Ван Кутсем (г. Лёвен, Бельгия). По его словам, исследование TASCO1 показало обнадеживающие результаты по применению комбинации трифлуридин/типирацил + бевацизумаб у таких пациентов.

В поисковом исследовании II фазы TASCO1 приняли участие 153 пациента, которые находились под наблюдением до 1 сентября 2020 года.1 Обновленные результаты исследования показали, что медиана общей выживаемости (ОВ) на фоне терапии лекарственным препаратом трифлуридин/типирацил в комбинации с бевацизумабом составила 22,3 месяца, а на фоне терапии К-Б – 17,6 месяца. Это соответствует увеличению медианы ОВ на 4,6 месяца в группе терапии трифлуридином/типирацилом в комбинации с бевацизумабом в сравнении с К-Б (ОР 0,78; 95 % ДИ 0,55, 1,10). Вероятность выживаемости через 18 месяцев при лечении лекарственным препаратом трифлуридин/типирацил в комбинации с бевацизумабом составила 0,62 (95 % ДИ 0,50, 0,72), а при терапии К-Б – 0,47 (95 % ДИ 0,35, 0,57).1 Следует учесть, что данное исследование было поисковым несравнительным.

«Мы воодушевлены обновленными результатами исследования II фазы TASCO1 и продолжаем исследовать возможности применения этой перспективной комбинации у разных категорий пациентов с мКРР, – заявил доктор Патрик Терасс, руководитель отдела поздних стадий разработки и управления жизненным циклом онкологических препаратов группы Servier. – Полученные данные дополняют наши усилия, которые были вложены в подтверждающее исследование III фазы SOLSTICE. Мы ожидаем получить его результаты в 2021 году. Врачи и пациенты с нетерпением ожидают проведения новых клинических исследований и увеличения количества вариантов терапии для пациентов с мКРР, которым не показана интенсивная химиотерапия».

1. VanCustemE, DanielewiczI, SaundersMP, etal. Исследование II фазы по оценке применения типирацила/трифлуридина в комбинации с бевацизумабом и капецитабина в комбинации с бевацизумабом в качестве первой линии терапии у пациентов с нерезектабельным метастатическим колоректальным раком (мКРР), которым не показана интенсивная терапия (TASCO1): результаты окончательного анализа общей выживаемости. ASCO GI 2021.

2. Опухоли ЖКТ в Европе. Распространенность колоректального рака. https://digestivecancers.eu/colorectal-cancer/prevalence-of-colorectal-cancer-prevalence/?menu_id=13873. Дата доступа — декабрь 2020 года.

3. Всемирная организация здравоохранения. GLOBOCAN. Рак сегодня. Расчетная стандартизированная по возрасту частота (в мире) в 2018 году, все виды рака, оба пола, все возрасты. Дата доступа – май 2020 года.

Источник: Servier

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