Половина выпущенных с 2004 года в США новых лекарств не оправдали ожиданий по продажам

Около половины лекарственных препаратов, выпущенных на американский рынок за последние 15 лет, не оправдали ожиданий аналитиков. Они продавались на 20% хуже, чем предсказывали специалисты.

Около половины выпущенных на американский рынок с 2004 года лекарственных средств не оправдали ожиданий по продажам, следует из отчета консалтинговой компании L.E.K. Аналитики утверждают, что эти препараты продавались хуже более чем на 20%, к тому же лишь пятая часть новых лекарств преодолели планку в 1 млрд долл. продаж в США, а почти половина не достигли показателя даже в 250 млн долл.

В агентстве отмечают, что точность прогнозов аналитиков как минимум «неоднозначна», поскольку они оценивают продукты, которые проходят клинические испытания и, соответственно, могут оказаться неэффективными.

Но «даже при рассмотрении консенсусных прогнозов непосредственно перед запуском… 40% продуктов показывают на 20% более плохой результат по сравнению с тем, который прогнозирует Wall Street», – пишет L.E.K.

Половина новых сердечно-сосудистых и иммунологических препаратов не оправдали ожиданий по продажам в первые три года. Около 48% новинок, предназначенных для лечения инфекционных заболеваний, также не оправдали надежд, среди лекарств против рака эта доля достигает 38%. Издание FiercePharma приводит в пример ингибиторы PCSK9 Repatha and Praluent.

Лекарства, снижающие уровень холестерина, от Amgen, Sanofi и Regenero также рассматривались как блокбастеры в момент выхода на рынок в 2015 году, но ни один из них не показал хороших результов.

Кроме того, L.E.K. установила, что крупные компании лучше справляются с коммерциализацией новых препаратов, чем мелкие фирмы. Их пиковые продажи на 50% выше, чем у небольших производителей.

Размер и масштаб компании часто считаются препятствиями на пути к инновациям, но когда дело доходит до коммерциализации, «они становятся ключевыми факторами», – пишет по этому поводу L.E.K.

Николай Соколов

pharmvestnik