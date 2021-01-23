Оператор маркировки лекарств сообщил о росте скорости обработки документов

Система маркировки лекарств демонстрирует рост в количестве обработанных документов. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Так, в декабре по сравнению с октябрем число обработанных документов увеличилось в 1,7 раза, по таможенным декларациям прирост 45%.

«Если в последние недели октября обрабатывалось 9–10 млн документов, то в декабре в среднем 15,6 млн, – рассказал руководитель товарной группы «Фарма» Егор Жаворонков. – Все они обрабатываются в стандартные сроки. При этом система фиксирует снижение доли ошибок, которые допускают участники оборота, что свидетельствует о наработке компетенций. Это показывает и снижение числа обращений в службу поддержки – на 43% по сравнению с концом октября».

Система при этом работает стабильно, подчеркивают в ЦРПТ. Если в последнюю неделю октября менее 10 минут обрабатывалось 90% документов, то в конце декабря – 94%.

«В системе маркировки лекарств в последние месяцы сделан ряд обновлений, направленных на оптимизацию работы, в том числе участников оборота, – отметил Егор Жаворонков. – Например, участникам оборота дали возможность самостоятельно запрашивать сведения о маркировке из личного кабинета АИС Росздравнадзора. Какие-то недочеты можно устранить прямо в личном кабинете. Это облегчает получение разрешений на ввод в гражданский оборот для серии лекарственных препаратов, которые промаркировал производитель».

Источник: ЦРПТ

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