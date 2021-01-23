«Герофарм» намерен обжаловать решение кассации относительно патента на инсулин гларгин

«Герофарм» продолжит бороться за отмену патента Sanofi на инсулин гларгин. В компании считают, что такие патенты защищают не инновации, а их владельцев.

«Герофарм» намерен обжаловать решение Кассационной инстанции Суда по интеллектуальным правам, которое отменило предыдущее решение суда о повторном рассмотрении возражения против выдачи патента Sanofi на инсулин гларгин. Об этом сообщили «ФВ» в пресс-службе российской фармкомпании.

«Компания продолжит бороться за отмену «вечнозеленого патента» и выступать против искусственной монополии на МНН инсулин гларгин в дозировке 300 ЕД/мл», – указано в сообщении.

В «Герофарм» считают, что важным фактором развития отрасли является снятие искусственных барьеров, связанных с использованием механизмов защиты интеллектуальной собственности без достаточных на то оснований.

«Такие патенты защищают не инновации, а их владельцев – защищают от конкурентной борьбы, так как продлевают монопольное положение препарата на рынке. А это негативно отражается на развитии отрасли и на доступности лекарств для населения», – считают в «Герофарм».

Спор между компаниями длится с 2017 года, когда «Герофарм» поптытался аннулировать патент Sanofi. После того как Роспатент не принял такое решение, «Герофарм» обратился в суд. 24 сентября 2020 года суд постановил, что Роспатент должен будет повторно рассмотреть возражение «Герофарм» против выдачи патента. В ответ Роспатент и Sanofi обратились в кассационную инстанцию с требованием пересмотреть решение суда. Как писал «ФВ» 18 января, президиум Суда по интеллектуальным правам удовлетворил их кассационные жалобы.

Фото: «Герофарм»

Елена Сидорова

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