Роскачество предупредило о мошеннических сайтах по продаже вакцины от COVID-19

Роскачество не рекомендует приобретать вакцину от COVID-19 в сети, где можно получить бесполезное или даже вредное для здоровья вещество. Для желающих вакцинироваться есть масса возможностей сделать это легально, отмечает ведомство.

Роскачество предупредило о мошеннических сайтах, которые торгуют вакциной от коронавируса, в том числе зарубежного производства, пишет ТАСС.

В ведомстве предупреждают, что мошенники очень активно продают через интернет вакцины от COVID-19, в том числе эксплуатируют недоверие некоторых граждан к отечественному продукту, предлагая приобрести зарубежные вакцины, например от компаний Pfizer и Moderna.

Роскачество напоминает, что в Россию эти вакцины пока не поставляются и любое предложение в интернете по их продаже является фейком. Даже если пользователя не обманут и он реально получит какую-то вакцину, никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество. В связи с этим Роскачество не рекомендует приобретать вакцину от COVID-19 в сети.

«Для желающих вакцинироваться есть масса возможностей — ближе к концу января все россияне получат доступ к отечественной вакцине», — напомнили в организации.

В Роскачестве советуют не переходить по ссылкам в мессенджерах, по объявлениям в социальных сетях и поисковиках на сомнительные сайты, не вводить там свои данные и не приобретать нелегальные вакцины и поддельные документы об отсутствии коронавируса.

14 января Росздравнадзор разъяснил, что ввоз на территорию России и применение незарегистрированных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции запрещен, в том числе и для медицинских организаций, ведущих деятельность на территории Международного медицинского кластера.

12 января сообщалось, что Pfizer рассматривает возможность регистрации вакцины от COVID-19 в России, а также других странах «в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения в кратчайшие сроки после получения регуляторных разрешений или одобрений в этих странах».

Елена Сидорова

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