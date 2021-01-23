Разработчики «Спутник V» заявили о стабильности вакцины при плюсовой температуре

Производитель «Спутник V» заявил, что ему удалось обеспечить стабильность вакцины при перевозке и хранении жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов. Производиться такая вакцина будет на одной из шести площадок. Остальные продолжат выпускать замороженную вакцину.

Минздрав России одобрил изменения в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V». На одной из шести площадок будет выпускаться вакцина с режимом хранения +2…+8 °С, сообщает пресс-служба Минздрава. Остальные площадки продолжат выпускать замороженную вакцину.

«Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, что подтверждено экспертизой. Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов», – заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с экспертами.

По его словам, начало выпуска вакцины «Спутник V» с новыми условиями хранения на одной из производственных площадок позволит расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции для населения.

В России готовится к регистрации третья вакцина от коронавируса «КовиВак», которую производит Центр Чумакова. Ее температура хранения и транспортировки также составляет +2…+8 °С. 19 января Центр Чумакова представил в Минздрав необходимый для регистрации пакет документов. Регистрация ожидается 16 февраля 2021 года.

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