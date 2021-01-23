«Ростех» начал серийное производство CPAP-аппаратов для искусственной вентиляции легких

Новосибирский приборостроительный завод (АО «НПЗ», входит в холдинговую структуру «Швабе» ГК «Ростех») наладил серийное производство аппаратов искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением «СИПАП-01» под брендом MEDEV. В январе 2021 года компания получила временное регудостоверение на первую серию в более чем 100 единиц оборудования. Новосибирский приборостроительный завод (АО «НПЗ», входит в холдинговую структуру «Швабе» ГК «Ростех») наладил серийное производство аппаратов искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением «СИПАП-01» под брендом MEDEV. В январе 2021 года компания получила временное регудостоверение на первую серию в более чем 100 единиц оборудования.

Продукт новосибирской компании – компактная версия CPAP-аппарата весом около 1,3 кг. По заверению разработчика, аппарат позволяет отслеживать функционал человеческого организма, автоматически регулирует давление в ответ на ограничение потока вдоха, храпа и апноэ, а также обеспечивает эффективную фильтрацию и увлажнение воздуха. Летом 2020 года опытный экземпляр ИВЛ СИПАП-01 прошел испытания на базе ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Как следует из регудостоверения, выданного до 1 января 2022 года, аппарат производится на базе АО «НПЗ» в Новосибирске и комплектуется импортными дыхательными масками для неинвазивной вентиляции производства немецкой Drägerwerk AG & Co, британских Armstrong Medical Limited или Intersurgical, новозеландской Fisher Paykel Healthcare или китайской BMS Medical.

В декабре 2019 года холдинг «Швабе» под тем же брендом MEDEV наладил на АО «НПЗ» производство инфузионных систем для введения лекарственных препаратов. В серийное производство было выпущено 150 единиц инфузионных насосов – шприцевого и перистальтического, а также стыковочных станций, которые объединяют приборы в одну систему. Оборудование предназначено для непрерывного внутривенного введения лекарственных препаратов.

В сентябре 2020 года Минздрав РФ предложил включить CPAP-аппараты в перечень медицинских изделий для переоснащения медучреждений первичного звена в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Месяцем ранее временное удостоверение на ввоз 1,3 тысячи профильных медизделий получил мейджор Philips.

Общая сумма финансирования, предусмотренная проектом на программу модернизации первичного звена, составляет 550 млрд рублей, реализация программы должна была начаться с 1 января 2021 года.

Фото: ncsm.ru

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